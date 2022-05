PLAY-OFF PRIMAVERA 1 – Atalanta-Juventus 1-2, i bianconeri accedono alle semifinali

Questi pomeriggio, presso il Centro Sportivo Ricci, si è giocato il quarti di finale tra l’Atalanta e la Juventus per i play-off scudetto del campionato Primavera 1. Per gli orobici il più pericoloso è Cissè che coglie la traversa. Nel finale di primo tempo sbloccano i bianconeri sbloccano il match con Mbangula che deposita la palla in rete. Nella ripresa arriva il pari della squadra di Brambilla con il tiro potente da parte di Cissè. Nel finale la Juventus va ben due volte vicino al gol, soprattutto con Muharemovic, ma nel recupero arriva la rete vincente di Cerri e per i bianconeri sono final-four.

MARCATORI: 47’Mbangula (J); 62’Cisse (A); 92’Cerri (J);

ATALANTA: Sassi, Del Lungo, Zuccon, Regonesi, Renault, Cisse, Sidibe, Oliveri, Panada, Berto, Giovane (dal 78’Chiwisa). A disp.: Dajcar, Bertini, Hecko, Muhameti, Chiwisa, Fisis, Pagani, Omar, Bernasconi.

JUVENTUS: Senko, Savona, Turicchia (dal 67’Omic), Nzouango, Bonetti (dal 74’Sekularac), Iling Jr., Muharemovic, Mulazzi (dall’85’Cerri), Rouhi (dall’85’Hasa), Chibozo, Mbangula (dal 67’Turco). A disp.: Scaglia, Daffara, Omic, Citi, Cerri, Hasa, Turco, Fiumanò, Doratiotto, Sekularac, Strijdonk, Maressa.

AMMONITI: 37’Del Lungo (A); 42’Bonetti (J); 64’Mbangula (J); 71’Rouhi (J); 89’Chiwisa (A); 94’Turco (J);

La Redazione