Napoli-Olivera, tutto fatto. Cifre e durata del contratto

Il mercato spesso e volentieri ha delle svolte clamorose e che porta a delle accelerate improvvise. Per esempio Mathias Olivera fino a ieri sembrava distante per le richieste del Getafe per il valore della clausola. Invece ieri sera è stato limato il tutto, 11 milioni + 4 e questa mattina svolgerà le visite mediche. Secondo il Corriere dello Sport, il laterale mancino uruguaiano classe ’97, dopo aver superato l’iter classico, firmerà un contratto di 5 anni e guadagnerà 1,5 milione a stagione. Il presidente del club spagnolo Torres si è sbilanciato dicendo che Olivera ha scelto il Napoli, ma ovviamente dovrà superare le visite mediche. Poi visiterà la città di Napoli e poi partire venerdì per l’Uruguay per le gare di Nation Concacaf. Spalletti finalmente avrà il tanto atteso terzino sinistro e che se la giocherà con Mario Rui, inoltre oltre la tecnica ha grinta e una forte personalità.

La Redazione