Napoli-Mertens, il belga parte per la nazionale, ma c’è ancora un ostacolo sul rinnovo

Il Napoli, dopo aver ufficializzato Kvaratskeila e praticamente anche Olivera, manca solo il superare le visite mediche, deve pensare alla questione rinnovi. Ad esempio quello di Dries Mertens, il recordman della storia del club azzurro con 148 gol. Il belga è partito per giocare le gare di Nations League con la nazionale, ma manca ancora l’accordo con De Laurentiis. Secondo il CdS, Mertens vorrebbe un contratto biennale ad 1,5 milione come gli offre il Napoli, invece che di una sola stagione. In questo momento è difficile farlo da vicino, però ci sono sempre le videochiamate per cercare di trovare l’intesa. Insomma ad oggi il buon Dries è in Belgio con il figlio Ciro Romeo e la compagna Kate, ma senza rinnovo, nel frattempo in Brasile hanno iniziato a fare sondaggi, visto che è a parametro zero.

La Redazione