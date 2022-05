Napoli, la porta è aperta: potrebbe chiuderla Gollini

Napoli, porta aperta. I dubbi sul futuro di Ospina e Meret sono sempre più forti e allora c’è bisogno di una nuova coppia di portieri. Il profilo giusto potrebbe essere quello di Pierluigi Gollini, di rientro dal Tottenham all’ Atalanta. Dopo le 5 stagioni con l’Atalanta, il portiere italiano aveva scelto la Premier come nuova esperienza, seppur accettando il ruolo di vice, ma ciò l’ha portato ad uscire dai radar della Nazionale. Ecco il motivo in più

per rientrare in Italia e in serie A. Il Napoli ci sta facendo più di un pensiero. Bravo tra i pali, affidabile nel gioco con i piedi, il 27enne sarebbe pronto a raccogliere l’eredità della strana coppia Meret-Ospina. 15 milioni di euro. E la formula potrebbe essere variabile. Prestito con diritto di riscatto, oppure cessione a titolo definitivo. Il portiere potrebbe firmare un accordo sul milione di euro: in perfetta linea con il monte ingaggi del club azzurro. A braccetto con Gollini, c’è sempre l’ipotesi Sirigu. Lui accetterebbe di buon grado il ruolo di numero 12. Il Napoli ci sta seriamente pensando.

Il Mattino