N. Ceccarini, esperto di calciomercato: “Non è un tecnico qualunque, ma un grande allenatore”

In onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio:

“Scudetto? Ho sempre dato per favorito l’Inter, però sono molto felice per il Milan: è stata la squadra più compatta e unita. Negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Pioli non è un tecnico qualunque, ma un grande allenatore. Mercato? Dopo la finale di Champions, Origi firmerà un quadriennale con il Milan. Berardi? In settimana potrebbero esserci nuovi contatti e con la nuova proprietà, i rossoneri faranno qualche nuovo innesto. Il Milan non ha mollato la pista Asensio“

Fonte: Foto Ema Live