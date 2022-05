N. Ceccarini, esperto di calciomercato: “Mercato Napoli? Occhi su un centrocampista”

In onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio: “Molto è legato anche dal futuro di Ibrahimovic: se continuerà è perché può dare ancora qualcosa in campo, in questo momento ci sono più possibilità che smetta, ma nulla è scontato nel suo caso. Perisic? Quando Marotta dice di essere fiducioso è perché ha avuto qualche segnale importante. Il croato ha incontrato l’Inter: secondo me ci sono margini di rinnovo. Se va via Sanchez o un grande giocatore, si può cogliere l’occasione Dybala. Tenendo sempre presente che dovranno abbassare il monte ingaggi del 15%. Mercato Juventus? La dirigenza bianconera proverà a chiudere Pogba e Di Maria nella prossima settimana: l’argentino vuole restare ancora un altro anno in Europa. Pogba, nonostante abbia ricevuto un’offerta superiore dal Psg, sceglierà la Juventus. Mercato Napoli? Occhio alla pista Nandez.”

Fonte: Foto Ema Live