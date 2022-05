N. Ceccarini, esperto di calciomercato: “E’ stata una risoluzione rapida, il calciomercato è questo”

In onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio: “ Jorginho? Dipende anche dalla richiesta del Chelsea. L’idea è quella di prendere un giocatore di quel tipo, non bisogna escludere l’arrivo di Paredes. Milinkovic Savic potrebbe andare in Premier, molto difficile vederlo in bianconero. Cioffi sarà il prossimo allenatore del Verona: sostituirà Tudor, che andrà al Galatasaray. La mia idea – non verificata – è quella di Semplici all’Udinese. Olivera? La pista era fredda, quasi bloccata: da poco, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che domani (Oggi ndr) svolgerà le visite mediche. Di certo non ci si aspettava una risoluzione così rapida, ma il calciomercato è questo”

Fonte: Foto Ema Live