Marfella a RKK: “L’esordio non era concordato, mi sono emozionato”

Ha esordito in Serie A, domenica scorsa, il puteolano Davide Marfella. Ha parlato quest’ oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Una bella emozione, il sogno di ogni ragazzino napoletano, esordire con la propria squadra del cuore. Da ragazzino ho cominciato come attaccante, poi un giorno mancava il portiere ed…eccomi qua. Dalla Puteolana al Napoli, poi il Pesaro, poi il ritorno a Napoli…Non mi aspettavo di esordire, non era stato concordato niente. Quando il mister mi ha detto di scaldarmi, mi sono emozionato, ho respirato profondamente e direi che è andata bene. E’ stato fantastico lavorare con Ospina e Meret, due ragazzi dalla caratura non solo tecnica, ma umana, enorme. Grazie a tutti, i portieri del Napoli ed il preparatore. Non mi hanno fatto mancare i loro consigli, ed in più ho cercato di rubare qualche segreto. Spalletti è preparatissimo, è capace di dare una spinta in più, è meticoloso, sta sempre sul pezzo e ti fa stare sempre sul pezzo. Sì, per la mia famiglia è stato emozionante, non so se lo sia stato anche per Pozzuoli, credo di sì. Io sono uno freddo, forse un po’ cinico, non ho pianto, ma è stato bello”