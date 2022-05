Malcuit non ha fatto più di tanto per convincere il mister a tenerlo, voto dell’anno: pessimo

Malcuit 4

Già era tutto scritto, ovvero che il terzino destro francese sarebbe andato via a fine stagione. Ma il calciatore translapino ha fatto davvero ogni cosa per non lasciare anche il minimo rimpianto. Distruttivo contro l’Empoli, poi tra infortuni vari e Covid è stato più spettatore non pagante che altro. Forse solo con l’Atalanta al Maradona è una nota lieta, schierato a sorpresa nell’inedito 3-4-3. Inseparabile con Koulibaly, fuori dal campo è degno di un personaggio di Edmondo De Amicis, per la sua quotidiana opera di beneficienza ai clochard. Fonte: Il Mattino