M. Bergonzi, ex arbitro: “Ha gestito bene la situazione difficile, in maniera esperta ed intelligente”

A “Senza Filtri”, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e moviolista di Mediaset Sport: ” Arbitraggio in Spezia–Napoli? Marchetti ha gestito benissimo una situazione molto difficile in maniera esperta ed intelligente. Scriverà quanto accaduto nel referto di gara. Anche Orsato ieri ha fatto un qualcosa di eclatante: sul 4-0 dell’Udinese ha gestito benissimo la partita. Allegri? Ha dimostrato di non essere al passo con gli altri allenatori, soprattutto dal punto di vista del gioco espresso. Mi auguro ci siano le coppie arbitro-var: in questo modo potrebbe aumentare l’affiatamento e di conseguenza potrebbero diminuire gli errori”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Senza Filtri