L. Pavarese, ex DS Napoli: “La società sarebbe dovuta intervenire prima per lo Scudetto”

A “Senza Filtri”, è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: “Pecchia? Identikit ideale per l’Udinese, mi intriga molto con Pierpaolo Marino. Arbitri? E’ giusto dar spazio ai giovani, la stagione di Sozza è la conferma. Anche la conferma di Orsato, uno dei migliori arbitri. Credo sia di diritto l’arbitro designato per la prossima finale del Mondiale, vista l’assenza dell’Italia. Sugli scontri a La Spezia? Chi è addetto alle organizzazione delle gare, conosce come sono strutturate le proprie tifoserie. I responsabili dell’ordine pubblica della Prefettura di La Spezia non erano a conoscenza dei rischi che si potevano correre?… Il pensiero dei tifosi sull’uscita del Napoli dello Scudetto? Non credo ai complotti della società che non ha deciso di vincere. La squadra è stata migliorata rispetto all’anno scorso, con l’innesto di Anguissa, lo stesso Juan Jesus e comunque con Osimhen che ha trovato maggiore continuità. La società, però, sarebbe dovuta intervenire prima.”

Fonte: Senza Filtri