Il primo incontro Adl/Fabian non ha prodotto nulla. Per lo spagnolo tante richieste

Il Napoli ha una serie di interrogativi da risolvere, e pure queste risposte non sono prevedibili: Ospina sembra sempre più lontano, dunque sarà necessario un portiere se la distanza tra domanda e offerta non dovesse essere colmata; ma non c’è certezza intorno a Fabian Ruiz, che ha estimatori sparsi tra la Spagna e l’Inghilterra e un contratto che andrà in scadenza tra appena tredici mesi: perderlo a parametro zero è un sacrificio improponibile e il Napoli, sta cercando di capire quanti e quali siano le possibilità di accordarsi. L’incontro tra Fabian Ruiz e Adl di dieci giorni fa non ha avuto sviluppi, però tempo ce n’è per finire il lavoro o per decidere diversamente: Barak, che ha caratteristiche diverse, rientra i profili individuati da Giuntoli per arricchire il centrocampo con calciatori capaci di interpretare (eventualmente) vari ruoli.

Fonte: CdS