Il pres. Iervolino lo conferma: “Sì, mi solletica l’idea Cavani”

Dopo una rincorsa, sfiancante ed esaltante, la grande paura, domenica sera a Salerno, c’è stata. Il poker subito in casa ad opera dell’ Udinese, sembrava potesse rendere inutile sforzi e sacrifici granata che, fino a quel momento, avevano meritato la permanenza in serie A. Fortunatamente i risultati dagli altri campi non hanno vanificato un’ottima seconda parte di stagione. Adesso, bisogna rendere la squadra più competitiva. E’ questo l’intento del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino che, per farlo, sogna un grande colpo. Lo ammette ai microfoni de Il Mattino. Si tratta dell’ ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, appena svincolato dal Manchester United: “Sì, devo dire che l’idea mi solletica. Ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche”.