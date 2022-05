Ha alzato l’asticella: per questo Spalletti è finito nel tritacarne

Si è abituati a nascondersi, lui non lo ha fatto. I numeri parlavano di un Napoli che potesse ambire al tricolore, lui semplicemente lo ha detto. Trattando tutti in maniera adulta. Ha pagato per questo ed è stato criticato. Come tutti i “fine anno” si ha l’abitudine di dare i voti. Il Corriere del Mezzogiorno ha valutato il primo anno di Luciano Spalletti. Positivo il voto, 8 ed il giudizio qui di seguito:

“Luciano Spalletti è stato il timoniere che ha navigato in acque favorevoli (10 risultati utili consecutivi a inizio stagione) e sterzato, assecondando l’onda anomala, quando il Napoli è uscito sconfitto dal campo contro squadre inferiori dal punto di vista tecnico. Spalletti ha comunicato in maniera seria e anche veritiera, forse fin troppo, quando ha creduto che il sogno scudetto si potesse realizzare, ed è finito nel tritacarne per aver alzato l’asticella. La qualificazione Champions è sua: a Napoli mancava da due stagioni”.