Giordano, giornalista: “Tutto quello che ha fatto Spalletti è da sottolineare”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Il Milan ha vinto meritatamente, il rimpianto è più dell’Inter che ha una struttura tecnica superiore al Napoli. Il Milan è ricco di giocatori carismatici, ha una storia che trasmette sensazioni ed uomini come Maldini. Maldini ha una conoscenza del calcio che in pochi hanno, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Tutto quello che ha fatto Spalletti è da sottolineare, ha ripreso il Napoli dalle macerie e lo ha riportato in Champions. Se squadre come Barcellona, Psg, Real Madrid e via dicendo, hanno sviluppato il cosiddetto brand è anche perché si portano dietro un vissuto importante. Olivera più forte di Ghoulam? Più forte di quello del 2017 non ce ne sono, rispetto all’ultimo sicuramente si”.