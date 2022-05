Gazzetta – Olivera ha mantenuto la parola, voleva solo il Napoli

E’ previsto per oggi l’arrivo a Roma di Mathias Olivera, l’esterno proveniente dal Getafe, che entro mercoledì sosterrà le visite mediche a Villa Stuart per poi aggregarsi alla squadra, ed oggi La Gazzetta dello Sport sottolinea proprio come sia stata forte la sua volontà di arrivare al Napoli. “ Il giocatore è stato di parola per l’accordo preso e ha lasciato intendere al club che la scelta Napoli era l’unica. Il resto lo hanno fatto il suo agente uruguaiano Pablo Boselli e quello italiano Alessandro Lucci. La mediazione è arrivata a dama proprio ieri pomeriggio e poco dopo le 18 Boselli ha chiamato il Napoli per dire che c’era il via libera e dunque già oggi Olivera sosterrà le visite mediche”.