DAL MESSICO – Arrivano buone notizie per Lozano

Qualche giorno fa l’operazione alla spalla destra, ma oggi ilsembra aver già recuperato dall’intervento. Il messicano si è mostrato in pubblico nelle scorse ore, presente alloper il ritorno delle semifinali del campionato per tifare il suo, il club con cui è cresciuto in Messico e che si è guadagnato poi l’accesso alle finali del torneo. Una serata di grandi emozioni per Lozano che è stato accolto con amore dai suoi ex tifosi e dal suo vecchio club, con un video trasmesso sui maxi schermi dell’impianto e a lui dedicato e i cori del pubblico presente. «Complimenti per la vittoria, speriamo che tutto vada bene in questa finale», le parole di Lozano ai canali ufficiali del club messicano al termine del match. La spalla operata, inoltre, sembra già aver recuperato dall’intervento: ilcomincerà la riabilitazione nelle prossime settimane per poter essere pronto al ritorno in campo di luglio.