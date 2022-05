CdS – Dal Sassuolo potrebbe arrivare un altro esterno

Per Mathias Olivera è fatta, ma anche l’addio di Insigne è stato colmato, richieste non esose permettendo, però, potrebbe arrivare un altro esterno a rinforzare il Napoli, dal Sassuolo, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “La fascia sinistra offensiva, quella che Lorenzo Insigne ha sontuosamente occupato nel suo decennio, diventerà un affare privato tra Kvaratskhelia e Lozano, che nella sua versatilità ha anche la possibilità di esprimersi a destra, dove c’è Politano, e a quel punto potrebbe arrivare un altro: essendo facoltosi, e se il Sassuolo non dovesse spingersi su livelli inavvicinabili, la prima scelta diventerebbe Berardi”.