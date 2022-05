Alemany: “Koulibaly al Barca? I catalani devono prima cedere”

Bruno Alemany, giornalista di Cadena SER, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli:

“Il Barça non ha abbastanza soldi per permettersi Koulibaly, è vero quello che ha detto De Laurentiis? Il Barcellona ha gravi problemi economici, non per quanto riguarda la liquidità, ma per alcuni paletti riguardanti il Fair Play Finanziario. Il club per acquistare giocatori importanti deve prima fare operazioni in uscita per rientrare nei parametri del FPF.

Pajanic come eventuale contropartita? In questo momento il Barcellona ha un surplus di giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Xavi, ad esempio Oscar Mingueza. Il difensore blaugrana potrebbe essere inserito nell’affare Rafinha con il Leeds. Sicuramente tra questi giocatori c’è Pjanic, il Barcellona per concludere positivamente le trattative vuole inserire contropartite tecniche”.

Fonte: KissKissNapoli