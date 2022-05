Zielinski vede azzurro: “L’anno prossimo mi rifarò, solo cose belle”

In questi giorni e di sicuro anche nei prossimi, il mercato la farà da padrone. Il Napoli ha parecchi gioielli in vetrina e gli occhi di qualche big addosso. Il presidente De Laurentiis, poi, ha sempre sostenuto che davanti ad un’offerta di livello nessuno è incedibile, per cui…Il discorso vale per tutti, anche per Zielinski. Il calciatore polacco, autore di una stagione “strana”, cominciata benissimo, conclusa in sordina, piace sia in Premier (Tottenham) che in Bundesliga (Bayern), ma a giudicare dalle sue parole post La Spezia, il suo futuro appare azzurro. Al Picco è tornato titolare ed è andato a segno: «Sono contento soprattutto perchè abbiamo vinto bene. Ho fatto gol dopo che era mancato per tanto tempo. Chiudiamo questo campionato in bellezza. La mia prima parte di stagione è stata buona, mentre la seconda è stata un po’ sotto livello, però mi rifarò l’anno prossimo. Farò belle cose».