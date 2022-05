Zanetti, Totti, De Rossi: gli addii ai capitani, specialità di Juan Jesus

Juan Jesus, al termine della gara di La Spezia, ha parlato di Insigne e Koulibaly. «Lorenzo è un ragazzo fantastico e gli auguro il meglio per la prossima stagione. Il prossimo capitano? Koulibaly è il nostro comandante ed è giusto che la fascia vada a lui». Il difensore brasiliano, poi, su Instagram è tornato sulla vicenda capitani. Si è definito una ditta specializzata, visto il numero di “portatori di fascia” che ha dovuto salutare. “Scherzi a parte, sarà il mio destino ma quanto ad addii di capitani non mi faccio mai mancare nulla. Zanetti a Milano, Totti e De Rossi a Roma, Insigne a Napoli. Con Lorenzo ho giocato solo un anno e posso solo ringraziarlo per come mi ha accolto da capitano e per quello che abbiamo vissuto insieme. Per come ha lavorato per fare felice la sua città e quei tifosi che ora sono anche i miei. Abbiamo faticato, sorriso, gioito e soprattutto sognato insieme. È stato bello. Grazie Lorenzo.”