UFFICIALE – Mancini convoca 4 azzurri per le gare di giugno: c’è anche Politano

Un mese intenso attende la Nazionale di Roberto Mancini, impegnata in cinque gare in quindici giorni. Mercoledì 1° giugno affronterà l’Argentina nella sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. Poi, sarà il turno della quarta edizione della UEFA Nations League, che prevede quattro partite a giugno: gli Azzurri faranno il loro esordio nel torneo sabato 4 giugno con la Germania, per poi ospitare martedì 7 giugno l’Ungheria allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Ai due incontri casalinghi faranno seguito due trasferte, la prima con l’Inghilterra sabato 11 giugno e la seconda martedì 14 giugno a Monchengladbach con la Germania. Sono 39 i calciatori convocati da Roberto Mancini, tra cui il gruppo della vittoriosa campagna europea (tranne gli infortunati Chiesa, Castrovilli, Toloi e Immobile, torna Spinazzola); prima convocazione in Nazionale maggiore per Andrea Pinamonti e Davide Frattesi, già chiamati da Mancini in occasione di uno stage, mentre Gianluca Caprari ritrova la Nazionale tre anni e mezzo dopo la convocazione nell’ottobre 2018 per le gare con Ucraina e Polonia.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com