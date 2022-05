UFFICIALE – Gabriele Cioffi non sarà più l’allenatore dell’Udinese

Appena finito il campionato, e già qualche panchina vacilla, come quella dell’Udinese, che con un comunicato ufficiale rende noto che non rinnoverà il contratto con il tecnico Gabriele Cioffi. “Si comunica che Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre”.