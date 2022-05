UFFICIALE – Calendario asimmetrico anche il prossimo anno per la Serie A

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato a Rai Gr Parlamento confermando per il secondo anno il calendario asimmetrico, dopo la prova della stagione appena conclusa: “Ha funzionato e sarà riproposto. È uno strumento che consente maggiore elasticità e sarà ancor più necessario l’anno prossimo con il Mondiale invernale: le coppe europee saranno compresse nel calendario e le squadre di vertice non si incontreranno in quelle settimane. Il calendario asimmetrico consente di inserire partite interessanti in ogni weekend”.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com