Spagna, Luis Enrique non si convince: Fabian ancora out

Luis Enrique ha reso nota la lista dei convocati per la Spagna per i prossimi impegni in Nations League. Marco Asensio e Ansu Fati sono le novità più evidenti. Non lo è invece l’esclusione di Fabian Ruiz. Non si sa se esclusivamente per scelta tecnica, o per un passato litigio tra i due, ma il centrocampista del Napoli è ormai sistematicamente assente. Non si convince nè torna sui suoi passi il ct spagnolo che di sicuro può definirsi coerente al massimo! È presente anche l’attaccante della Juventus Alvaro Morata

Questi tutti i convocati del ct Luis Enrique:

Portieri: Unai Simone, R. Sanchez, D. Raya.

Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Pau Torres, Inigo Martinez, Eric Garcia, Laporte, Azpilicueta, Carvajal.

Centrocampisti: Rodrigo, Busquets, Gavi, Thiago Alcantara, Koke, Soler, Marcos Llorente.

Attaccanti: Dani Olmo, Sarabia, Ansu Fati, Morata, Raul de Tomas, Fabian Torres, Asensio.