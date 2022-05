Rischio porte chiuse: è la prima conseguenza della follia ultrà

In attesa dello svolgersi delle indagini per sapere cosa sia avvenuto ieri nella città ligure, per il momento la “Follia ultrà” come la definisce quest’oggi Il Mattino, in prima pagina, potrebbe avere una conseguenza pesante: c’è il rischio porte chiuse. La cronaca parla di un assalto al bus dei napoletani in quel di La Spezia e di una partita sospesa per oltre 10 minuti a causa degli scontri tra tifosi. Rischio porte chiuse sia per il club spezzino che per il club azzurro. Momenti di grande tensione, Spalletti, Insigne, Koulibaly e altri calciatori sotto la curva per calmare i supporters napoletani.