“Presidente, compri il Napoli”, la richiesta a Silvio Berlusconi

Berlusconi è stato a Napoli un paio di giorni per la convention di Forza Italia. Ieri è stato salutato dai fan sul lungomare . per la convention di Forza Italia. Ieri è stato salutato dai fan sul lungomareOltre ai cori per la sua compagna,

la deputata Marta Fascina, gli è stato chiesto, come accadde spesso, di comprare il Napoli. Un video pubblicato sul profilo Instagram dell’ex premier, con il messaggio «Arrivederci Napoli», mostra il bagno di folla che davanti all’albergo lo ha salutato con applausi e cori. «Vai Silvio» grida qualcuno; «Se il numero uno» grida un altro. E ancora: «Silvio sei bello». Non mancano gli apprezzamenti per la Fascina: «Marta sei bellissima». Il Cavaliere prima di entrare in auto ha gridato ai fans «Grazie, tanti auguri a tutti»