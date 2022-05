Napoli, anche Petagna premiato: l’azzurro vince il “Premio Cesarini”

Un riconoscimento di fine stagione anche per Andrea Petagna, attaccante del Napoli che ha trovato poca continuità ma gol anche pesanti. Uno di questi lo scorso febbraio, a Venezia, la rete che ha chiuso i conti contro i lagunari e ha sancito la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Per quella rete, Andrea Petagna si aggiudica il “Premio Renato Cesarini” per la Seria A, un riconoscimento per il gol in extremis del campionato (l’azzurro aveva segnato al minuto 100 della sfida). Appuntamento per la premiazione fissato a domani martedì 24 maggio, alle ore 17, all’Auditorium San Francesco di Morrovalle (Macerata).