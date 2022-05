Meret/Ospina flop e top, “Il Mattino” vota e spiega

Il Mattino vota

Ospina 6,5

Il titolare intoccabile in campionato. 32 partite. Poi riserva in Europa. Il contributo nelle letture del gioco è determinante: comprende in anticipo lo sviluppo dell’azione e riesce a fare quasi sempre la scelta giusta. Pochi episodi negativi, qualche ottimo intervento, decisivo nel colpaccio di Bergamo. Negli occhi la parata su Luis Alberto nell’andata con la Lazio. Non impeccabile nel 2-3 con la Fiorentina.

Meret 5

Certo, la papera di Empoli. Ma sul giudizio pesa una stagione senza grandi errori, a parte l’harakiri toscano, ma con troppe interruzioni per accidenti di vario tipo. In Europa regge al turnover, qualche gol evitabile ed un salto di qualità che non è arrivato. Strepitoso su Ghiglione in Genoa-Napoli 1-3. Ma resta la sensazione del capolinea dell’esperienza in azzurro anche perché ha bisogno di continuità. Fonte: Il Mattino