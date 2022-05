Il CorSport vota Spezia/Napoli: bene Zanoli e Ghoulam. Marfella parata d’istinto

Il Napoli vince per 0-3 sul campo dello Spezia e conquista la tredicesima vittoria in trasferta in campionato. Gli azzurri sbloccano la gara con Politano, slalom centrale e tiro a giro imparabile per Provedel. La gara si ferma per una decina di minuti per gli scontri tra le due tifoserie. Si riprende e arriva il raddoppio con la botta di Zielinski. Lo 0-3 arriva grazie al tiro ravvicinato sotto l’incrocio di Demme su assist di Petagna. Nella ripresa da segnalare l’ingresso di Marfella e la parata d’istinto sul colpo di testa di Salcedo. Al triplice fischio la foto al centro del campo e gli applausi ad Insigne. A centrocampo promossi anche Lobotka ed Elmas.

Fonte: CdS