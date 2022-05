Il Cies stila il suo 11 ideale della Serie A: solo Rrahmani del Napoli

I campionati europei sono terminati e nell’ultimo studio del Cies (Centro Internazionale di Studi sullo Sport) si analizza il rendimento dei calciatori in giro per le leghe più importanti del continente. Anche la Serie A sotto la lente d’ingrandimento: un solo calciatore del Napoli, però, finisce nella Top 11 stilata in queste ore secondo i dati InStat ed è il difensore azzurro Amir Rrahmani. L’ex Verona, praticamente sempre titolare con Spalletti quest’anno, tinge un po’ d’azzurro l’undici ideale di questa stagione che vede quattro milanisti campioni d’Italia (Maignan, Hernandez e Tomori) e tre interisti (Brozovic, Perisic, Barella). Premiato anche Cuadrado della Juventus, mentre Vlahovic è da condividere con la Fiorentina. Presente anche un altro viola come Nico Gonzalez premiato in attacco.

Fonte: Il Mattino