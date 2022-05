FOTO – Hamsik lascia la nazionale: “È stato un grande onore per me guidare la nazionale slovacca”

Marek Hasmik, ex capitano del Napoli, rimasti nel cuore di tutti i tifosi azzurri, e capitano della nazionale slovacca, dice addio alla sua squadra e sui social esprime i suoi sentimenti. «È stato un viaggio lungo e bellissimo, di cui sono molto orgoglioso». Marek Hamsik annuncia a sorpresa il ritiro dalla nazionale slovacca di cui ha vestito la fascia da capitano negli ultimi anni. Dopo il campionato vinto in Turchia con il Trabzonspor, l’ex capitano del Napoli ha annunciato lo stop alla nazionale: «Sono fortunato ad aver vissuto tutti i più grandi successi della nazionale di calcio slovacca, dai Mondiali agli Europei. È stato un grande onore per me guidare la nazionale slovacca in più di cinquanta sfide da capitano. È sempre stato meraviglioso cantare l’inno slovacco prima delle partite e vedere i tifosi con le nostre bandiere sugli spalti. Grazie a tutti gli allenatori e i compagni di squadra con cui ho avuto l’onore di lavorare qui e insieme hanno cercato di fare di tutto per il successo del calcio slovacco»”.