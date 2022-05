EURO UNDER 17 – L’Italia del c.t. Bernardo Corradi conquista i quarti di finale

Ieri sera l’Italia Under 17 ha affrontato il Lussemburgo, per la fase a gironi che si stanno disputando in Israele. La squadra del c.t. Bernardo Corradi ha vinto per 0-1 con il gol su calcio di rigore da parte di Di Maggio nel primo tempo. Gli azzurrini conquistano i quarti di finale dove mercoledì affronteranno l’Olanda.

Lussemburgo-Italia 0-1

Marcatore: 24’ Di Maggio (R)

LUSSEMBURGO (4-4-2) : Margato; Irigoyen, Agostinelli, Ikene, Lohei; Lima, Afonso (C), Flick, Souchard; Machado, Videira. A disp. Pereira (GK), Barbalinardo, Civovic, Sabotic, Bartoletti, Moreira, Moutschen.

All.: Mutsch.

ITALIA (4-3-1-2) : Magro; Serra, Mane, Chiarodia, Malaspina (73′ Saiani); Parravicini (62′ Ciammaglichella), Lipani (C), Di Maggio; Quieto (73′ Bruno); Esposito, Vacca (62′ Bolzan). A disp.: Borriello (GK), Delle Monache, D’Aprile, Onofrietti, Domanico. All. Corradi.

Arbitro: Tom Owen (WAL). Assistenti: Johnathon Bryant (WAL) e Sander Saga (EST). Quarto Uomo: David Fuxman (ISR)

Ammoniti: 24′ Irigoyen, 54′ Malaspina, 56′ Ikene.

Risultati e classifica Gruppo A

Lunedì 16 maggio

ITALIA-Germania 2-3

Israele-Lussemburgo 3-0

Giovedì 19 maggio

Germania-Lussemburgo 3-0

Israele-ITALIA 0-1

Domenica 22 maggio

Lussemburgo-ITALIA 0-1

Germania-Israele 3-0

Classifica. Germania 9 pt, Italia 6, Israele 3, Lussemburgo 0

Quarti di finale

Mercoledì 25 Maggio 2022

Germania-Francia, Haberfeld Stadium di Rishon Lezion, alle 16.30

Olanda-ITALIA, Netanya Municipal Stadium di Netanya, alle 19.00

Fonte: figc.it