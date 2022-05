Durante duro su Osimhen: “Non è un fenomeno e vale tra i 30/40 milioni”

nel corso diè intervenuto Sabatino Durante , operatore di mercato, che ha parlato delle voci di mercato su Osimhen : “? Dipende dall’offerta, con 100 milioni di euro non ci sarà da pensare molto, è un ottimo giocatore ma con quei soldi compri giocatori di alto livello. Ilha un budget particolare, quindi, deve rimanerci. 100 milioni di euro, credo, sono la metà del budget delnon ti fa vincere lo scudetto, o ti porta in, ma sono i 18/19 della rosa. Infacciamo diventare fenomeni giocatori che non lo sono,non lo è, ha scarsa tecnica, vale 30/40 milioni,inera un grande giocatore e vedi ora in. Bisogna rapportarsi alla realtà, è terminato un campionato in cui ci siamo esaltati tutti, ma è un campionato mediocre“. Anche la salvezza dellanon è stata esente da critiche da parte di: “Se tu ti salvi con 31 punti, mentre davanti era una gara per non vincere.è un ragazzo che non trovava spazio, non è un fenomeno, contro il Cagliari non ha mai visto palla. Ha qualità tecnica, ma quando sento parlare di 30 milioni di euro mi si accappona la pelle, ince ne sono tantissimi così. Il mercato sudamericano è particolare: ci sono tanti talenti ma pochi giocatori pronti per il nostro calcio, che non è come in. Devi prendere giocatori giovani e all’inizio, altrimenti arrivano le big come ildi. Il problema dell’è che abbiamo la barriera, solo 2 slot per i sudamericani”.