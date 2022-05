Corbo: “Ha ragione Spalletti, onestà nel dirlo, garbo nel tacere”

Lancia segnali Luciano Spalletti del dopo gara di La Spezia. Diretto, onesto, ma anche garbato. E’ finito un ciclo decisamente lungo. Ne scrive, nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo, analizzando la situazione del Napoli: “Ha ragione Spalletti: ritiene chiuso un ciclo. Ha l’onestà di dirlo, ma anche il garbo di tacere la verità. Riceve più critiche dei suoi demeriti per il campionato più facile da vincere e più goffamente perso. Perché? Non aveva chiaro interesse la società riapparsa solo quando ha temuto di perdere i soldi della Champions, non aveva esperienza di scudetto in Italia l’allenatore, né ha riunito squadra in un grande sogno. Ma era complesso senza un leader come Reina. Escogitò lui il patto di Castel Volturno, e quei 91 punti ricordano l’ultima impresa di un ciclo ormai crepuscolare. Dalla bellezza compatta alla bellezza fragile si è consumata una stagione lunga 5 anni”.