Bargiggia: “Il Napoli aspetta di chiarire i rinnovi di Mertens ed Ospina”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia,

Su Juve-Koulibaly e il mercato del Napoli

“Juve su Koulibaly? Non mi risulta, quindi non mi permetto di giudicare la fonte. Dico solo che da quel che so io a Napoli nessuno aveva portato offerte per Koulibaly, e penso che la Juve virerà su Acerbi. Il Napoli adesso sta aspettando la chiamata dell’agente di Ospina per capire la situazione rinnovo, e poi ci sarà un incontro con Mertens. Poi ci saranno settimane di lavoro su Olivera. Hickey, Rogerio e Cambiaso sono le alternative. Quest’ultimo ha scavalcato Parisi nelle preferenze del Napoli, che adesso è il quarto in ordine di gradimento”.

Fonte: 1StationRadio