Abbondanza: “Al Napoli do 7. Resta l’amarezza, ma è un buon risultato il terzo posto”

L’ex calciatore del Napoli Sandro Abbondanza, intervenuto a Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia, ha dato il proprio voto e giudizio della stagione partenopea. Queste le sue parole: “La stagione del Napoli per me sarebbe stata da 8, ma gli do 7 per l’amarezza dei risultati con certe squadre, ma non si può non essere contenti del terzo posto: siamo la squadra che ha preso meno gol e quella che ne ha realizzati di più in trasferta anche se abbiamo perso punti in casa con le squadre cosiddette piccole. Ma ora dobbiamo recuperare un po’ di tranquillità anche noi”. Abbondanza ha anche parlato di Fabian Ruiz e il percorso in Champions League che attenderà il Napoli: “Il Napoli in terza fascia di Champions? Non bisogna sottovalutare nessuno a livello europeo. Basti pensare che molte squadre hanno stadi piccoli sempre pieni, nuove tecnologie e allenatori bravi. Su Fabian Ruiz tecnicamente non ci sono dubbi, ma bisogna affiancargli uno che ne nasconda eventuali difetti“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com