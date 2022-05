US Salernitana – La Salernitana perde in casa con l’Udinese ma può festeggiare la salvezza

La Salernitana ha perso con l’Udinese, ma dopo il pareggio del Cagliari col Venezia fa sì che i campani si salvino e restino in Serie A, come scrive il profilo Twitter della US Salernitana. “Finisce qui. La Salernitana perde in casa con l’Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra Cagliari e Venezia può festeggiare la salvezza!