UFFICIALE – Il Como Women conquista la serie A femminile

La serie A femminile da oggi conosce la squadra che completerà il roster per la prossima stagione. Si tratta del Como Women di mister de la Fuente e del presidente Stefano Verga. Le lombarde dovevano battere la Roma femminile per conquistare il traguardo e lo fa con un netto 5-0. Doppiette di Rigaglia e Di Luzio e la rete di Rizzon. Non basta al Brescia Fc la vittoria per 7-1 contro il Palermo, un testa a testa che ha visto alla fine vincitrice il Como Women.

La Redazione