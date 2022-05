Spezia/Napoli – Il Mattino mette in campo gli azzurri (Formazione)

PETAGNA CENTRAVANTI

In attacco Petagna dal primo minuto, Osimhen entrerà a partita in corso. Dal primo minuto anche Politano a destra al posto dell’indisponibile Lozano, Elmas a sinistra con Insigne che partirà in panchina, Zielinski giocherà da trequartista. Un attacco, quindi, totalmente diverso rispetto alle ultime partite con quattro novità su quattro. E Mertens stavolta dovrebbe cominciare dalla panchina per trovare poi spazio durante il match contro lo Spezia.

LA DIFESA

A destra Zanoli, Di Lorenzo in ballottaggio con Rrahmani per una maglia da centrale difensivo al fianco di Koulibaly. Due, quindi, le novità nella linea a quattro difensiva, in porta torna Meret dal primo minuto dopo le ultime due partite da titolare che giocò contro Roma e Empoli. Napoli che con 31 gol al passivo ha la migliore difesa del campionato insieme al Milan: gli azzurri nell’ultimo turno della serie A si giocheranno questo primato con la formazione di Pioli che sarà impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

IL CENTROCAMPO

Spalletti contro lo Spezia è orientato a schierare Demme e Lobotka in coppia dal primo minuto: tutti e due in campo e che oggi prenderanno il posto di Anguissa, che sarà riscattato dal Napoli per 15 milioni dal Fhulam, e dello spagnolo Fabian Ruiz. Tutti a disposizione, quindi, i quattro centrocampisti per l’ultima gara di campionato con lo Spezia di Thiago Motta che si è salvato aritmeticamente la scorsa settimana con il successo in trasferta per 3-1 a Udine. Gli azzurri che furono sconfitti per 1-0 nel match al Maradona avranno oggi la possibilità di riscattarsi e di chiudere il campionato con la quarta vittoria consecutiva.

Fonte: Il Mattino