Spezia-Napoli (Formazioni): un dubbio per Thiago Motta. Ampio turnover per Spalletti

Questa mattina allo stadio “A. Picco” lo Spezia affronterà il Napoli, fischio d’inizio alle ore 12,30, per l’ultima di campionato. Il tecnico dei liguri Thiago Motta ha un dubbio di formazione Kovalenko o Antiste come esterno sinistro. Per il resto Verde, Agudelo, alle spalle di Manaj. Per Spalletti invece ampio turnover. Spazio ai vari Meret, Zanoli, Juan Jesus e Ghoulam che sarà capitano. A centrocampo Demme e Lobotka. Infine Politano, Zielinski, Elmas e Petagna. La gara servirà allo Spezia per festeggiare la salvezza e cercare di dare una gioia ai suoi tifosi, mentre il Napoli proverà a vincere la tredicesima sfida fuori casa.