Spezia/Napoli – 12 minuti di stop: quanto accaduto tra i tifosi

Ben 12 i minuti di sospensione della gara tra Spezia e Napoli per “problemi sugli spalti”. Già prima della gara, a quanto trapelato dalla Digos, ci sono stati dei primi tafferugli tra le tifoserie, sfociati poi nelle violenze anche all’interno dello stadio, durante la partita. Un gruppo di ultras dello Spezia ha aggredito un convoglio di ultras napoletani non scortato dalle forze dell’ordine. A questo gesto, durante la partita sarebbe scattata la “vendetta” dei napoletani. Lancio di fumogeni da parte dei tifosi del Napoli venuti a contatto con i tifosi dello Spezia nonostante la presenza degli stewart. Alla fine è intervenuta anche la polizia, prima che la tifoseria spezzina raggiungese quella napoletana rivoltatasi anche in campo. I calciatori e i due allenatori anche protagonisti nel cercare di calmare gli animi, in una partita che gli animi non avrebbe dovuto scaldarli.

Questa la versione fornita dal sito gianlucadimarzio.com