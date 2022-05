Spalletti ricorda: “Mi sono incatenato già lo scorso anno”

Spalletti ha già eletto il capoclasse del Napoli che verrà. Facile: Koulibaly. Uno dei tre punti fermi indicati a De Laurentiis insieme con Ospina e Anguissa:

«Mi sono già incatenato un’estate fa: per me Kalidou è incedibile, anche perché vogliamo fare un altro campionato importante, e la società conosce bene il suo valore. Spero ci sia la possibilità di trovare un punto d’incontro: per alcuni va usata una considerazione differente e lui non è uguale agli altri»

È il Comandante, certo. E anche il futuro capitano: «Con lo Spezia, però, la fascia la indosserà Ghoulam».

Un tributo alla sua carriera azzurra nel giorno della passerella finale: un omaggio meritato, per quel che ha dato alla squadra e allo spogliatoio anche dietro le quinte, e un grande atto di cavalleria del signor Luciano. Cose da uomini d’altri tempi.

Fonte: CdS