SERIE A – Venezia-Cagliari 0-0, i sardi retrocedono in Serie B. Il tabellino

Al Penzo, dopo la notizia del vantaggio dell’Udinese al 6’, il Cagliari inizia a spingere con una certa insistenza: cross di Bellanova dalla destra ma la palla è troppo alta per la testa di Joao Pedro. Pericoloso il Venezia quando riparte, al 23’ Peretz prova a calciare da fuori area ma la palla è imprecisa. Il primo tempo finisce 0-0 con la squadra di Agostini che non riesce a sbloccare un match senza molte occasioni da rete. Nella ripresa al 61’ Cagliari vicino al vantaggio con una conclusione di Bellanova, ma Maenpaa para il tiro. Poi un altro tentativo di Nandez con conclusione da fuori deviata in angolo. E di nuovo al 77’ una conclusione da buona posizione di Joao Pedro: palla respinta ancora una volta. Il Venezia ci prova con un tiro di Mateju deviato oltre la traversa. All’88’ altra occasione per i sardi con Pereiro ma ancora una volta salva tutto Maenpaa. Il match non si sblocca e i sardi retrocedono in Serie B. Sky Sport

Il tabellino di Venezia-Cagliari 0-0 VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj (55′ Fiordilino), Ampadu, Haps; Peretz (89′ Leal), Cuisance (72′ Tessman); Johnsen (72′ Mikaelsson). All. Soncin CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli (58′ Lovato), Altare; Bellanova, Nandez, Deiola (58′ Marin), Grassi (80′ Pereiro), Lykogiannis (34′ Rog); Joao Pedro, Pavoletti (80′ Keita). All. Agostini Ammoniti: Ceppitelli, Nandez, Altare