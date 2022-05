SERIE A, Sassuolo-Milan 0-3: Rossoneri Campioni d’Italia

SASSUOLO-MILAN 0-3:

Mapei Stadium di Reggio Emilia ha solo due colori: il rosso ed il nero. La squadra di Pioli parte forte. Ed è un monologo. Domina fisicamente e tecnicamente l’incontro. Fin dalle prime battute. Dopo il primo quarto d’ora, pieno di occasioni a ripetizione, Giroud trova il vantaggio. Servito da Leao. Non senza quel pizzico di fortuna: il pallone passa tra le gambe di Ferrari e Consigli. Siamo al 17′. 0-1. Al 32′ un gol quasi in fotocopia. 0-2. 36′: è Kessie che chiude il macth. Nel finale entra Ibra. Che va in gol di testa. annullato per fuorigioco di Leao. Termina così: 0-3. Milan Campione d’Italia.

MARCATORI: 17′ e 32′ Giroud, 36′ Kessie (M).

SASSUOLO (4-3-3):

Consigli (82′ Satalino); Muldur, Ayhan, Ferrari (82′ Peluso), Kyriakopoulos; Frattesi (58′ Traore), Lopez (46′ Magnanelli), Henrique; Berardi (67′ Defrel), Scamacca, Raspadori.

In panchina: Pegolo, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Ceide, Chiriches, Ruan Tressoldi.

Allenatore: Alessio Dionisi.

MILAN (4-2-3-1):

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (81′ Romagnoli), Theo Hernandez; Tonali (46′ Bennacer), Kessie; Saelemaekers (81′ Florenzi), Krunic (72′ Brahim Diaz), Leao; Giroud (72′ Ibrahimovic).

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Rebic, Messias, Bakayoko, Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Daniele Doveri.

NOTE: AMMONITI: Tonali (M); Kyriakopoulos (S).