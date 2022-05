Per la fascia destra, il d.s. Giuntoli segue uno svincolato di lusso

Il Napoli quest’oggi giocherà l’ultima partita di campionato, alle ore 12,30 al “Picco” contro lo Spezia, ma ovviamente il mercato è sempre nei pensieri del club azzurro. Nei giorni scorsi l’agente Fifa Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assisti, tra questi anche Matteo Politano che non è certo di restare. Secondo le pagine del CdS, dovesse l’ex di Inter e Sassuolo, lasciare il Napoli, due i profili che si stanno seguendo. Berardi del Sassuolo e in aggiunta Bernardeschi. Quest’ultimo non ha rinnovato con la Juventus e quindi è svincolato. L’esterno destro oggi in campo contro lo Spezia e poi si capirà il suo futuro.

La Redazione