Ospina e Mertens, le ultime sul tema dei rinnovi

Non è un mistero che il Napoli abbia un’agenda fitta di impegni e incontri, tra rinnovi, acquisti e cessioni, il tutto per cercare di accontentare Spalletti ma mettere i conti a posto. Ad esempio il tecnico di Certaldo ha messo nella lista degli incedibili, per leadership e valori tecnici Ospina e Mertens. Per il portiere colombiano c’è stato un incontro nei giorni scorsi con i suoi agenti Jaramillo e Grossin, ma le parti, come riporta il Corriere dello Sport, sono distanti. Il Real Madrid, sembra al momento, la meta più probabile. Anche il rinnovo di Mertens, non è affatto semplice, è in stand-by. Il calciatore belga chiede un biennale e più minutaggio, rispetto a questa stagione, accettando le cifre che gli offre De Laurentiis. Insomma non sarà semplice confermarli, ma si farà di tutto per accontentare il mister.

La Redazione