Napoli con i conti a posto, monte ingaggi sarà molto sotto i 100milioni

Il Napoli che partirà per luglio avrà un monte ingaggi attorno agli 85 milioni di euro. I conti sono a posto, quindi non c’è svendita: al massimo, andranno via due big. Non di più. De Laurentiis vuole un Napoli competitivo, in grado di confermare la zona Champions. Sogna una rivoluzione come quella del 2013, quando tutti insieme arrivarono Mertens, Callejon, Albiol, Higuain e Reina. Non fa scambi, non prenderà Pjanic che guadagna 7 milioni (non possono esserci squilibri nello spogliatoio). In porta ci sono in pista Vicario dell’Empoli, Skorupski del Bologna, Musso dell’Atalanta e Luis Maximiliano del Granada. Fonte: il Mattino