Mertens, il rinnovo: la rosea prova ad entrare nei pensieri di Dries

Non c’è mai niente di scontato quando si parla di decisioni per il futuro. Per cui, anche il rinnovo di un azzurro come Mertens non deve apparire cosa fatta, come infatti non è. Le parti si sono incontrate, hanno parlato, ora occorre valutare la situazione. Il Napoli ha fatto la sua proposta, ora il calciatore dovrà decidere. La Gazzetta dello Sport torna a scrivere dell’ argomento, punta quasi il dito sul “neo” ingaggio e prova addirittura ad entrare nei pensieri del folletto belga: “Ma per il belga il rinnovo non è così scontato come aveva fatto apparire lo stesso presidente il mese scorso. Perché se si parla di un ingaggio intorno al milione, in pratica un quarto di quanto ha guadagnato finora, lo stesso Ciro riflette se è davvero una proposta o una maniera per scaricarlo. Vedremo”.