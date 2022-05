Mercato estivo? De Laurentiis si siederà e ascolterà tutte le proposte

Mercato – Spalletti vede quelle arrivate dietro al Napoli muoversi in maniera assai aggressiva sul mercato, vede le mosse della Juventus finita alle spalle (e che dopo Pogba sogna l’innesto di Jorginho) ed è preoccupato: qui ai nastri di partenza si rischia di partire già dietro alle altre. Un timore che ha espresso, alla sua maniera, anche al ds Giuntoli. Ma il rischio che corre questa estate è lo stesso di un anno fa, quando accettò di dire di sì a De Laurentiis: era consapevole che se fossero arrivate le offerte per Koulibaly o Fabian, i due potevano andare via. Un anno dopo, nulla o poco è cambiato. De Laurentiis, su questo, è stato trasparente. Vero che Koulibaly viene considerato uno degli intoccabili per Lucianone ma per il Napoli non lo è: perché se non va via questa estate deve rinnovare. Subito. Non a metà stagione. E il nuovo contratto deve avere una base di non più di 3,5 milioni di euro, più bonus (alti) legati al piazzamento. E in ogni caso accetterà di sedersi per discutere di ogni offerta. Come quelle per Fabian (anche lui tra un anno in scadenza) che sicuro non andrà via a parametro zero. E attenzione: per Osimhen tiene l’asticella alta perché è lui uno dei veri intoccabili di questo Napoli. Fonte: Il Mattino